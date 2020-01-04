Губернатор Нью-Йорка усилил меры безопасности в штате

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Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо распорядился усилить меры безопасности во всём штате на фоне убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.

«В условиях растущей напряжённости на Ближнем Востоке я распорядился усилить меры безопасности на важных объектах инфраструктуры на всей территории штата. Я размещаю национальную гвардию в аэропортах Нью-Йорка», — написал он в Twitter.

При этом губернатор отметил, что пока прямых угроз штату не поступало.

Ранее сенатор-демократ Тим Кейн внёс на рассмотрение сената проект резолюции, который направлен на то, чтобы президент США Дональд Трамп не мог без разрешения конгресса начать войну с Ираном.

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