Губернатор Нью-Йорка усилил меры безопасности в штате

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо распорядился усилить меры безопасности во всём штате на фоне убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде.

«В условиях растущей напряжённости на Ближнем Востоке я распорядился усилить меры безопасности на важных объектах инфраструктуры на всей территории штата. Я размещаю национальную гвардию в аэропортах Нью-Йорка», — написал он в Twitter.

При этом губернатор отметил, что пока прямых угроз штату не поступало.

Ранее сенатор-демократ Тим Кейн внёс на рассмотрение сената проект резолюции, который направлен на то, чтобы президент США Дональд Трамп не мог без разрешения конгресса начать войну с Ираном.