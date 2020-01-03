СМИ: как минимум 12 иракских военных пострадали при обстреле Багдада
- Reuters
Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Отмечается, что в окрестностях аэропорта расположены американские военные базы, которые, вероятно и были целью обстрела.
Пострадавшие иракские военные находились на блокопосту на въезде в аэропорт. Также имеются пострадавшие среди гражданских.
Уточняется, что одна из ракет взорвалась на взлётно-посадочной полосе, в связи с чем аэропорт закрыт.
Ранее сообщалось, что несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада.