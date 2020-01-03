СМИ: как минимум 12 иракских военных пострадали при обстреле Багдада

По меньшей мере 12 иракских военнослужащих получили ранения при ракетном обстреле окрестностей международного аэропорта Багдада.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что в окрестностях аэропорта расположены американские военные базы, которые, вероятно и были целью обстрела.

Пострадавшие иракские военные находились на блокопосту на въезде в аэропорт. Также имеются пострадавшие среди гражданских.

Уточняется, что одна из ракет взорвалась на взлётно-посадочной полосе, в связи с чем аэропорт закрыт.

Ранее сообщалось, что несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада.