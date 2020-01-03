СМИ: как минимум 12 иракских военных пострадали при обстреле Багдада

Короткая ссылка
По меньшей мере 12 иракских военнослужащих получили ранения при ракетном обстреле окрестностей международного аэропорта Багдада.
СМИ: как минимум 12 иракских военных пострадали при обстреле Багдада
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что в окрестностях аэропорта расположены американские военные базы, которые, вероятно и были целью обстрела.

Пострадавшие иракские военные находились на блокопосту на въезде в аэропорт. Также имеются пострадавшие среди гражданских.

Уточняется, что одна из ракет взорвалась на взлётно-посадочной полосе, в связи с чем аэропорт закрыт.

Ранее сообщалось, что несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить