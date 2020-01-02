В Минобороны Тайваня сообщили о гибели главы генштаба

Глава генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб в результате аварийной посадки военного вертолёта Black Hawk на Тайване, об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

«Начальник Генерального штаба Шэнь Имин и ещё восемь человек обнаружены без признаков жизни», — заявил командующий военно-воздушными силами Сюн Хоцзи.

Ещё пять военных чиновников, которые находились в вертолёте, остались в живых.

Как пишет «Синьхуа», вертолёт обнаружили в горной местности района Синьбэй. Причина аварии выясняется.

Ранее СМИ сообщили, что пропала связь с вертолётом Министерства обороны Тайваня, в котором находились высокопоставленные чиновники.