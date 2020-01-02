В Минобороны Тайваня сообщили о гибели главы генштаба
- Reuters
«Начальник Генерального штаба Шэнь Имин и ещё восемь человек обнаружены без признаков жизни», — заявил командующий военно-воздушными силами Сюн Хоцзи.
Ещё пять военных чиновников, которые находились в вертолёте, остались в живых.
Как пишет «Синьхуа», вертолёт обнаружили в горной местности района Синьбэй. Причина аварии выясняется.
Ранее СМИ сообщили, что пропала связь с вертолётом Министерства обороны Тайваня, в котором находились высокопоставленные чиновники.