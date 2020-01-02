СМИ: Японская прокуратура провела обыск в доме Карлоса Гона

Прокуратура Японии провела обыск в доме бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.

globallookpress.com

Об этом сообщает агентство Kyodo. Ранее власти Ливана заявили, что не имеют отношения к прибытию Гона в Бейрут из Японии. Как стало известно 31 декабря, Карлос Гон, возможно, покинул Японию без разрешения.