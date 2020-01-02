СМИ: Японская прокуратура провела обыск в доме Карлоса Гона
Прокуратура Японии провела обыск в доме бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
- globallookpress.com
Об этом сообщает агентство Kyodo.
Ранее власти Ливана заявили, что не имеют отношения к прибытию Гона в Бейрут из Японии.
Как стало известно 31 декабря, Карлос Гон, возможно, покинул Японию без разрешения.
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