СМИ: Японская прокуратура провела обыск в доме Карлоса Гона

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Прокуратура Японии провела обыск в доме бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
СМИ: Японская прокуратура провела обыск в доме Карлоса Гона
  • globallookpress.com

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ранее власти Ливана заявили, что не имеют отношения к прибытию Гона в Бейрут из Японии.

Как стало известно 31 декабря, Карлос Гон, возможно, покинул Японию без разрешения.

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