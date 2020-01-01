Суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

Короткая ссылка
Федеральный суд Северного округа американского штата Техас постановил, что власти США неправомерно начислили компании ExxonMobil Corporation штраф в размере $2 млн за нарушение санкций против России. 

Как сообщает ТАСС, судья Джейн Бойл приняла решение в пользу ExxonMobil.

Согласно постановлению, суд удовлетворил ходатайство компании о том, чтобы с неё не взыскивали этот штраф. Суд признал наказание неправомерным, и штраф был отменён.

В июле 2017 года американский Минфин заявил, что начислил ExxonMobil штраф в размере $2 млн в связи с нарушением компанией введённых США санкций против России.

Позднее в ExxonMobil сообщили о планах оспорить это решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить