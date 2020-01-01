Суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

Федеральный суд Северного округа американского штата Техас постановил, что власти США неправомерно начислили компании ExxonMobil Corporation штраф в размере $2 млн за нарушение санкций против России.

Как сообщает ТАСС, судья Джейн Бойл приняла решение в пользу ExxonMobil.

Согласно постановлению, суд удовлетворил ходатайство компании о том, чтобы с неё не взыскивали этот штраф. Суд признал наказание неправомерным, и штраф был отменён.

В июле 2017 года американский Минфин заявил, что начислил ExxonMobil штраф в размере $2 млн в связи с нарушением компанией введённых США санкций против России.

Позднее в ExxonMobil сообщили о планах оспорить это решение.