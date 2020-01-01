Россия начинает председательство в БРИКС

C 1 января председательство в группе БРИКС переходит от Бразилии к России. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в ходе председательства России планируется провести около 150 мероприятий разного уровня, включая два саммита — в Санкт-Петербурге и неформальный «на полях» встречи лидеров стран G20 в Саудовской Аравии

Кроме этого намечены более 20 заседаний министерского уровня в более чем 10 городах России, среди которых встречи министров иностранных дел, финансов, форум малого и среднего бизнеса регионов ШОС и БРИКС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, его роль будет расти.