Эксперт оценил сотрудничество России и Африки

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Политолог и общественный деятель Иван Аркатов в беседе с Inforeactor оценил сотрудничество России и Африки.
Эксперт оценил сотрудничество России и Африки
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«Россия будет оказывать поддержку Африке в сфере развития технологий, добычи ресурсов и энергетических проектов», — заявил он.

По его словам, для Москвы это важный момент, поскольку Африка — геополитическая точка, в которой Китай и США ведут собственную деятельность.

«Мы сможем развивать своё влияние и создать новые рынки сбыта. Африке это будет выгоднее всего в политическом плане», — добавил эксперт.

Ранее главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в беседе с Nation News рассказал о популярных среди российских туристов странах Африки.

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