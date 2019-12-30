Володин назвал прорывом начало парламентских контактов с Британией
- © State Duma Russia
- globallookpress.com
«Прорывом определённым является начало отношений с нашими коллегами из Британии, из парламента этой страны. Это начало диалога. Это путь к поиску тех, если хотите, возможностей, которые дадут нам в итоге шаги навстречу друг другу», — сказал он.
В середине декабря Володин провёл встречу с членами палаты лордов Британии.
Как заявили в Госдуме, во встрече принимали участие Джон-Десмонд Уэйверли, Десмонд Брауни и Ричард Балфи, а визит британских парламентариев в Россию стал первым с 2016 года.