Володин назвал прорывом начало парламентских контактов с Британией

Возобновление парламентских контактов между Россией и Великобританией является определённым прорывом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Прорывом определённым является начало отношений с нашими коллегами из Британии, из парламента этой страны. Это начало диалога. Это путь к поиску тех, если хотите, возможностей, которые дадут нам в итоге шаги навстречу друг другу», — сказал он.

В середине декабря Володин провёл встречу с членами палаты лордов Британии.

Как заявили в Госдуме, во встрече принимали участие Джон-Десмонд Уэйверли, Десмонд Брауни и Ричард Балфи, а визит британских парламентариев в Россию стал первым с 2016 года.