В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов
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Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на решение суда.
«Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней», — говорится в сообщении.
В январе власти Китая подтвердили факт рождения близнецов с изменённой ДНК. Это произошло в результате эксперимента, который провёл учёный из Южного научно-технологического университета Хэ Цзянькуй.
Изучение работы Цзянькуя свидетельствует о том, что он создал генетически модифицированных детей, нарушив при этом, как сообщалось, некоторые законы страны.
Как отмечалось, была использована «небезопасная технология» для редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что «официально запрещено законом».
Подробнее — в материале RT.