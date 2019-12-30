В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов

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Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов
  • globallookpress.com

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на решение суда.

«Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней», — говорится в сообщении.

В январе власти Китая подтвердили факт рождения близнецов с изменённой ДНК. Это произошло в результате эксперимента, который провёл учёный из Южного научно-технологического университета Хэ Цзянькуй.

Изучение работы Цзянькуя свидетельствует о том, что он создал генетически модифицированных детей, нарушив при этом, как сообщалось, некоторые законы страны. 

Как отмечалось, была использована «небезопасная технология» для редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что «официально запрещено законом».

Подробнее — в материале RT.

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