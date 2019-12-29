Губернатор Нью-Йорка назвал актом терроризма нападение на дом раввина

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что считает проявлением внутреннего терроризма нападение вооружённого ножом мужчины на находившихся в доме раввина гостей.

«Это был акт внутреннего терроризма, и мы должны и предпримем серьёзные меры, чтобы помешать распространению этой отвратительной опухоли ненависти», — написал он в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что в пригороде Нью-Йорка неизвестный напал с ножом на присутствующих в доме раввина во время празднования Хануки и ранил пятерых человек.

Впоследствии нападавшего удалось задержать. Полиция проводит расследование случившегося.