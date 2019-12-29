Губернатор Нью-Йорка назвал актом терроризма нападение на дом раввина
- Reuters
«Это был акт внутреннего терроризма, и мы должны и предпримем серьёзные меры, чтобы помешать распространению этой отвратительной опухоли ненависти», — написал он в своём Twitter.
Ранее сообщалось, что в пригороде Нью-Йорка неизвестный напал с ножом на присутствующих в доме раввина во время празднования Хануки и ранил пятерых человек.
Впоследствии нападавшего удалось задержать. Полиция проводит расследование случившегося.