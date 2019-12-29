Один человек погиб из-за циклона на Фиджи

Один человек погиб из-за тропического циклона «Сараи», который прошёл на Фиджи в субботу, 28 декабря.

«Предполагается, что 18-летний студент стал жертвой происшествия», — говорится в сообщении Национального управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации страны в Facebook.

Уточняется, что студента, вероятно, унесло потоками воды, когда он купался с друзьями.

Ещё один человек числится пропавшим без вести.

Из-за циклона было эвакуировано 2,5 тыс. человек.

1 декабря сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 к югу от берегов Республики Фиджи.