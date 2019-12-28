При падении самолёта в США погибли пять человек
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«Начальник пожарной охраны Лафайетта Роберт Бенуа подтвердил, что это был самолёт, который вмещает до восьми пассажиров. Пять человек погибли, есть один выживший», — говорится в сообщении.
По данным Fox News, на борту воздушного судна находились шесть человек.
Отмечается, что инцидент произошел в 09:22 по местному времени (18:22 мск), самолёт упал на автомобильную парковку у магазина торговой сети Walmart недалеко от аэропорта.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось о падении легкомоторного самолёта Piper PA-28 в озеро в американском штате Массачусетс.