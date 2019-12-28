При падении самолёта в США погибли пять человек

При падении легкомоторного самолёта в городе Лафайетт в американском штате Луизиана погибли пять человек, передаёт телеканал KLFY со ссылкой на пожарные службы.

«Начальник пожарной охраны Лафайетта Роберт Бенуа подтвердил, что это был самолёт, который вмещает до восьми пассажиров. Пять человек погибли, есть один выживший», — говорится в сообщении.

По данным Fox News, на борту воздушного судна находились шесть человек.

Отмечается, что инцидент произошел в 09:22 по местному времени (18:22 мск), самолёт упал на автомобильную парковку у магазина торговой сети Walmart недалеко от аэропорта.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о падении легкомоторного самолёта Piper PA-28 в озеро в американском штате Массачусетс.