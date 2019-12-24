Госдеп призвал Китай освободить задержанных граждан Канады

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Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонный разговор с канадским министром иностранных дел Франсуа-Филиппом Шампанем, чтобы обсудить задержание в Китае граждан Канады.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Шампань обсудили произвольное задержание двух граждан Канады: Майкла Спэйвора и Майкла Коврига», — заявили в Госдепартаменте.

В ведомстве отметили, что Соединённые Штаты стоят на стороне Канады и призывают Пекин «немедленно освободить обоих мужчин», отвергая «использование этих необоснованных задержаний для шантажа Канады».

В декабре 2018 года сообщалось, что бывший канадский дипломат Майкл Ковриг был задержан в ходе своего визита в Пекин.

Канадский премьер Джастин Трюдо пообещал продолжить усердно работать с союзниками над освобождением граждан своей страны.

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