Госдеп призвал Китай освободить задержанных граждан Канады
«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Шампань обсудили произвольное задержание двух граждан Канады: Майкла Спэйвора и Майкла Коврига», — заявили в Госдепартаменте.
#FriendsPartnersAllies sums up the important U.S.-#Canada relationship. Today @SecPompeo spoke with @FP_Champagne about joint efforts to advance democracy in #Venezuela and #Cuba. pic.twitter.com/siARLVumhz— Morgan Ortagus (@statedeptspox) December 24, 2019
В ведомстве отметили, что Соединённые Штаты стоят на стороне Канады и призывают Пекин «немедленно освободить обоих мужчин», отвергая «использование этих необоснованных задержаний для шантажа Канады».
В декабре 2018 года сообщалось, что бывший канадский дипломат Майкл Ковриг был задержан в ходе своего визита в Пекин.
Канадский премьер Джастин Трюдо пообещал продолжить усердно работать с союзниками над освобождением граждан своей страны.