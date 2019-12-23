Лавров оценил действия США в ситуации с СНВ-III

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации прокомментировал переговоры по продлению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Лавров оценил действия США в ситуации с СНВ-III
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Что касается СНВ-III, да, я привлёк к этому внимание, в том числе выступая в Вашингтоне и на переговорах с Майком Помпео и президентом Трампом. То, что сказал президент Путин, является прямым ответом на попытки спекулировать на ситуации вокруг договора СНВ-III и выдавать сохраняющиеся у нас вопросы к тем действиям, которые предпринимают США при выводе из расчёта некоторых носителей, выдавать эти наши вопросы за нежелание продлевать договор СНВ-III и за попытку свалить всё на США», — сказал Лавров.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Россия вплоть до конца года готова продлить договор СНВ-III.

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