Генконсульство России отреагировало на ситуацию со стрельбой в Чикаго

В генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили, что данных о россиянах среди пострадавших в ходе стрельбы в Чикаго не поступало.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.

Отмечается, что генконсульство «устанавливает все обстоятельства этого происшествия».

«На настоящий момент данных о наличии российских граждан среди пострадавших не поступало», — сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 13 человек получили ранения при стрельбе на домашней вечеринке в Чикаго, четыре человека находятся в критическом состоянии.