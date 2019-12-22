Генконсульство России отреагировало на ситуацию со стрельбой в Чикаго

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В генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили, что данных о россиянах среди пострадавших в ходе стрельбы в Чикаго не поступало.
Генконсульство России отреагировало на ситуацию со стрельбой в Чикаго
  • © Global Look Press

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.

Отмечается, что генконсульство «устанавливает все обстоятельства этого происшествия».

«На настоящий момент данных о наличии российских граждан среди пострадавших не поступало», — сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 13 человек получили ранения при стрельбе на домашней вечеринке в Чикаго, четыре человека находятся в критическом состоянии.

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