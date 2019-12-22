Президентские выборы стартовали в Хорватии

В Хорватии начались президентские выборы, в стране открылись избирательные участки. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия республики.

«Избирательные участки открыты с 7:00 до 19:00 (с 9:00 до 21:00 мск). В течение дня голосования будут обновляться данные о явке избирателей», — говорится в сообщении избиркома.

Как пишет РИА Новости, за ходом голосования следят более 24 тыс. местных и иностранных наблюдателей. Всего комиссия зарегистрировала 3 млн 855 тыс. избирателей.

На пост президента претендуют 11 кандидатов. Если ни один из них не наберёт более половины голосов (50% плюс один голос), то состоится второй тур, он пройдёт 5 января.

По данным опросов, во второй тур могут выйти действующий президент Колинда Грабар-Китарович, глава Социал-демократической партии Зоран Миланович и певец и музыкант Мирослав Шкоро.