В Берлине закончили обыск на рождественском рынке

Немецкая полиция закончила обыск на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац в Берлине.

Об этом сообщает телеканал n-tv.

Отмечается, что подозрительный предмет не обнаружен, торговцы на рынке вернулись за прилавки, перекрытия на окрестных улицах начали убирать.

Вместе с этим поезда всё ещё проходят без остановки расположенную в данном районе станцию Zoologischer Garten.

Ранее полиция Берлина сообщила, что с рождественского рынка на площади Брайтшайдплац эвакуировали людей из-за подозрительного предмета.

19 декабря 2016 года тягач с прицепом протаранил толпу посетителей рождественского рынка в центре Берлина на площади Брайтшайдплац. Грузовик успел проехать по территории рынка около 80 метров. В результате трагедии погибли 12 человек, более 50 пострадали. Позднее полиция признала данную атаку терактом.