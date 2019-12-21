Трамп подписал законы о финансировании работы правительства США

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп подписал пакет законопроектов, которые предусматривают финансирование работы федерального правительства США в 2020 финансовом году.
Трамп подписал законы о финансировании работы правительства США
  • Президент США Дональд Трамп
  • Reuters
  • © Leah Millis

Пресс-служба Белого дома распространила соответствующее заявление Трампа. 

«Сегодня я подписал закон HR 1865 «Закон о дальнейших консолидированных ассигнованиях на 2020 год», который обеспечивает... финансирование деятельности определённых учреждений федерального правительства до 30 сентября 2020 года», — заявил президент США.

Как уточняет РИА Новости, подписанные Трампом законы предусматривают финансирование правительства США на $1,4 трлн. Эти законы, как ожидается, предотвратят остановку работы американского правительства в 2020 году.

Ранее Трамп подписал оборонный бюджет США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить