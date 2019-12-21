Трамп подписал законы о финансировании работы правительства США
- Президент США Дональд Трамп
- Reuters
- © Leah Millis
Пресс-служба Белого дома распространила соответствующее заявление Трампа.
«Сегодня я подписал закон HR 1865 «Закон о дальнейших консолидированных ассигнованиях на 2020 год», который обеспечивает... финансирование деятельности определённых учреждений федерального правительства до 30 сентября 2020 года», — заявил президент США.
Как уточняет РИА Новости, подписанные Трампом законы предусматривают финансирование правительства США на $1,4 трлн. Эти законы, как ожидается, предотвратят остановку работы американского правительства в 2020 году.