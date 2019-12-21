Трамп выступит в конгрессе с ежегодным посланием 4 февраля
- Президент США Дональд Трамп
- globallookpress.com
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Об этом говорится в сообщении Белого дома.
«Трамп принял приглашение спикера выступить с посланием 4 февраля», — заявили в американской администрации.
В ходе ежегодного послания конгрессу, состоявшегося 5 февраля 2019 года, Трамп объявил о разработке новейшей системы противоракетной обороны в США.
Также американский президент заявлял, что в США в течение двух лет проводится полномасштабное восстановление армии.