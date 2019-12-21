Трамп выступит в конгрессе с ежегодным посланием 4 февраля

Короткая ссылка
Американский президент Дональд Трамп выступит с ежегодным посланием в конгрессе 4 февраля 2020 года по приглашению спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Трамп выступит в конгрессе с ежегодным посланием 4 февраля
  • Президент США Дональд Трамп
  • globallookpress.com
  • © Jim Loscalzo/ZUMAPRESS.com

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Трамп принял приглашение спикера выступить с посланием 4 февраля», — заявили в американской администрации.

В ходе ежегодного послания конгрессу, состоявшегося 5 февраля 2019 года, Трамп объявил о разработке новейшей системы противоракетной обороны в США.

Также американский президент заявлял, что в США в течение двух лет проводится полномасштабное восстановление армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить