Эксперт оценил призыв Трампа ускорить процесс импичмента

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа ускорить процесс импичмента.
Эксперт оценил призыв Трампа ускорить процесс импичмента
  • Reuters

По его мнению, Трампу выгодно как можно быстрее завершить процедуру импичмента, а демократам, напротив, удобно затягивать этот процесс.

«Между ними есть процедурные разногласия. Трамп хочет, чтобы свидетели не приглашались на разбирательство в сенате, а демократы требуют обратного. По этому поводу они оказывают определённое давление на республиканское большинство в сенате, требуя, чтобы республиканцы согласились с процедурой и регламентом. Однако они не идут на эти условия, что, в свою очередь, даёт демократам формальную возможность откладывать передачу документов в сенат», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что Трамп в любом случае будет оправдан, поэтому ему невыгодно затягивать процедуру.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с НСН прокомментировал призыв американского лидера Дональда Трампа ускорить процесс импичмента.

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