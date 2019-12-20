Эксперт оценил желание Трампа ускорить процесс по импичменту

Профессор НИУ ВШЭ американист Дмитрий Евстафьев в беседе с НСН прокомментировал желание президента США Дональда Трампа ускорить слушания по импичменту.

По его словам, Трамп знает, что республиканцы, которые составляют большинство в сенате, проголосуют против импичмента.

«Это логичное действие, потому что самое неприятное для Трампа в нынешней ситуации — перевод импичмента в формат длинного процесса. Ему нужно, чтобы эта история закончилась как можно быстрее. Цель демократов — максимально приблизить процесс импичмента к выборам, а цель Трампа — подойти к выборам максимально чистым. Если никаких новых форс-мажоров не будет, понятно, как ситуация закончится. Форсируя процесс импичмента, Трамп развязывает себе руки», — пояснил специалист.

Он также добавил, что скорое завершение процесса импичмента сможет гарантировать президенту отсутствие нового компромата со стороны демократов.

Ранее сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с ФАН оценил возможность объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.