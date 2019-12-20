Эксперт оценил ситуацию с процедурой импичмента Трампа

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Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с НСН прокомментировал призыв американского лидера Дональда Трампа ускорить процесс импичмента.
Эксперт оценил ситуацию с процедурой импичмента Трампа
  • Reuters

По его словам, Трамп не опасается импичмента, так как знает, что он ему не грозит.

«В палате представителей большинство демократов, они проявили партийное единство и проголосовали за эти обвинения, против высказались только трое. Ситуация, которая сложилась в палате представителей, повторится, только в зеркальном отражении, в сенате. Там будет всё наоборот: там большая часть республиканцев, которые тоже проголосуют все как один против импичмента», — считает американист.

Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал поддержку палатой представителей конгресса США импичмента американского лидера Дональда Трампа.

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