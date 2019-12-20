Эксперт оценил ситуацию с процедурой импичмента Трампа

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с НСН прокомментировал призыв американского лидера Дональда Трампа ускорить процесс импичмента.

По его словам, Трамп не опасается импичмента, так как знает, что он ему не грозит.

«В палате представителей большинство демократов, они проявили партийное единство и проголосовали за эти обвинения, против высказались только трое. Ситуация, которая сложилась в палате представителей, повторится, только в зеркальном отражении, в сенате. Там будет всё наоборот: там большая часть республиканцев, которые тоже проголосуют все как один против импичмента», — считает американист.

Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал поддержку палатой представителей конгресса США импичмента американского лидера Дональда Трампа.