Эксперт оценил ситуацию с процедурой импичмента Трампа
- Reuters
По его словам, Трамп не опасается импичмента, так как знает, что он ему не грозит.
«В палате представителей большинство демократов, они проявили партийное единство и проголосовали за эти обвинения, против высказались только трое. Ситуация, которая сложилась в палате представителей, повторится, только в зеркальном отражении, в сенате. Там будет всё наоборот: там большая часть республиканцев, которые тоже проголосуют все как один против импичмента», — считает американист.
Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал поддержку палатой представителей конгресса США импичмента американского лидера Дональда Трампа.