Эксперт оценил возможность объявления импичмента Трампу

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с ФАН оценил возможность объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

«Это даже на руку Трампу, что растягивать процедуру импичмента не стали. Сейчас видно, что в сенате этот процесс заблокируют. К тому же это может приобрести совершенно другой поворот», — заявил Блохин.

По его словам, демократы дискредитировали себя, так как проявили готовность пойти на расшатывание политический системы США, чтобы «похоронить» Трампа, однако этого не произошло.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал возможность объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.