США обсудили с Индией совместную работу по ситуации в Афганистане

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США продолжат координацию по работе в Афганистане с Индией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео после переговоров с главой индийского МИД Субраманиамом Джайшанкаром.

«Будущее Афганистана имеет значение для обеих наших стран, и мы работаем над созданием более безопасного, процветающего и мирного будущего для народа Афганистана. Мы ценим вклад Индии в это. Мы будем поддерживать тесное сотрудничество по этому вопросу», — сказал Помпео.

Он добавил, что стороны также обсудили «давление на Иран».

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что Пентагон рассматривает возможность сокращения военного контингента в Афганистане.

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