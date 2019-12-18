При столкновении грузовика с машиной в Египте погибли 12 человек

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При столкновении грузовика с машиной, перевозившей рабочих, в провинции Эль-Мануфия в Египте погибли 12 человек.
При столкновении грузовика с машиной в Египте погибли 12 человек
  • Reuters

Об этом сообщает Almasryalyoum.

Ещё три человека пострадали.

Полиция проводит расследование обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что двое россиян погибли в ДТП в Египте на трассе между Каиром и Хургадой.

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