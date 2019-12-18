При столкновении грузовика с машиной в Египте погибли 12 человек

При столкновении грузовика с машиной, перевозившей рабочих, в провинции Эль-Мануфия в Египте погибли 12 человек.

Reuters

Об этом сообщает Almasryalyoum. Ещё три человека пострадали. Полиция проводит расследование обстоятельств трагедии. Ранее сообщалось, что двое россиян погибли в ДТП в Египте на трассе между Каиром и Хургадой.