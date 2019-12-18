При столкновении грузовика с машиной в Египте погибли 12 человек
При столкновении грузовика с машиной, перевозившей рабочих, в провинции Эль-Мануфия в Египте погибли 12 человек.
- Reuters
Об этом сообщает Almasryalyoum.
Ещё три человека пострадали.
Полиция проводит расследование обстоятельств трагедии.
Ранее сообщалось, что двое россиян погибли в ДТП в Египте на трассе между Каиром и Хургадой.
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