В Японии 22 человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса
- Reuters
Об этом сообщает агентство Kyodo.
Уточняется, что причиной происшествия стал загоревшийся грузовик, дым от которого ухудшил видимость в тоннеле.
Водитель автобуса скончался. Отмечается, что транспортное средство, следовавшее из города Иокогама в префектуру Тиба, врезалось в грузовик.
Ранее автобус, в котором находились 18 детей, упал с дороги на разделительную полосу в японской префектуре Фукуока. В результате происшествия пострадали семь человек.