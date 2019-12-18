В Японии 22 человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса

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Один человек погиб и 22 получили травмы в результате столкновения десяти транспортных средств, включая автобус, в тоннеле в районе города Кавасаки.
В Японии 22 человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что причиной происшествия стал загоревшийся грузовик, дым от которого ухудшил видимость в тоннеле.

Водитель автобуса скончался. Отмечается, что транспортное средство, следовавшее из города Иокогама в префектуру Тиба, врезалось в грузовик.

Ранее автобус, в котором находились 18 детей, упал с дороги на разделительную полосу в японской префектуре Фукуока. В результате происшествия пострадали семь человек.

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