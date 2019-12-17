В Госдуме прокомментировали встречу Матвиенко с председателем ПАСЕ

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Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал встречу спикера Совфеда Валентины Матвиенко с председателем ПАСЕ Лилиан Паскье.
В Госдуме прокомментировали встречу Матвиенко с председателем ПАСЕ
  • РИА Новости

Как отметил депутат, в Европе много стран, которые по-разному относятся к России и её возвращению к работе в ПАСЕ.

«Крупные государства конструктивно настроены к нашей стране и понимают, что без России нельзя выстраивать эффективный диалог на старом континенте. Есть, правда, и другие государства, которые мыслят здесь иначе», — цитирует Морозова ФБА «Экономика сегодня».

Депутат добавил, что только на условиях диалога и равноправного партнёрства можно выстраивать эффективные межгосударственные отношения.

Ранее Матвиенко напомнила, что её предыдущая встреча с Паскье состоялась в апреле «в разгар системного кризиса в Совете Европы».

«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что совместными усилиями нам удалось перевернуть эту страницу», — сказала спикер Совфеда.

В январе генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что лишение России голоса в ПАСЕ создало кризис в организации.

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с Nation News оценил слова Ягланда.

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