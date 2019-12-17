Эксперт оценила приговор бывшему президенту Пакистана Мушаррафу

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Наталья Замараева в беседе с радио Sputnik прокомментировала сообщение о том, что бывший президент Пакистана Первез Мушарраф приговорён к смертной казни за госизмену.

«Это решение одного из многочисленных судов, оно неокончательное. Это решение — в тренде борьбы политической оппозиции против укрепления генералитета в госструктурах власти. И это традиция политической борьбы Исламской Республики Пакистан», — заявила она.

По её словам, решение о казни выносят в отношении Мушаррафа не впервые.

Замараева также напомнила, что Верховный суд продлил полномочия начальника штаба сухопутных войск Камара Джаведа Баджвы.

«Эти два дела необходимо рассматривать как усиление политической оппозиции против федеральной армии», — пояснила она.

По данным следствия, Мушарраф совершил госизмену в 2007 году, когда ввёл в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда.

Уголовное дело против него было инициировано правительством в 2013 году.

Виновным Мушарраф себя не признал.