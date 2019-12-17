Колокольцев встретился с эмиром Катара в Дохе
- РИА Новости
Он поблагодарил его за тёплый приём, оказанный российской делегации, и отметил, что взаимодействие между правоохранительными органами двух стран постоянно развивается.
Участники встречи также выразили уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Кроме того, Колокольцев поздравил эмира с наступающим Национальным днём Государства Катар, который отмечается 18 декабря.
Ранее kp.ru сообщал, что Колокольцев прибыл в Катар.