Россия восстановила работу завода по производству удобрений в Сирии

Россия восстановила деятельность единственного на территории Сирии завода по производству химических удобрений, а также планирует вывести его продукцию на региональный рынок.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Юрия Борисова, находящегося в Сирии с рабочим визитом.

«В рамках инвестиционного контракта по восстановлению и модернизации химического комбината в Хомсе, рассчитанного на 40 лет, в работу предприятия планируется вложить $200 млн», — заявил он.

Он отметил, что на заводе, который не работал в связи с боевыми действиями, работают 1,5 тыс. человек. Ведётся замена устаревшего оборудования, а также увеличиваются экологические нормы производства.

На заводе производят аммиак, карбамид и суперфосфат.

По словам Борисова, российская сторона планирует выйти с продукцией предприятия на рынки ближневосточных стран.