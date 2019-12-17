Россия восстановила работу завода по производству удобрений в Сирии

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Россия восстановила деятельность единственного на территории Сирии завода по производству химических удобрений, а также планирует вывести его продукцию на региональный рынок.
Россия восстановила работу завода по производству удобрений в Сирии
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Юрия Борисова, находящегося в Сирии с рабочим визитом.

«В рамках инвестиционного контракта по восстановлению и модернизации химического комбината в Хомсе, рассчитанного на 40 лет, в работу предприятия планируется вложить $200 млн», — заявил он.

Он отметил, что на заводе, который не работал в связи с боевыми действиями, работают 1,5 тыс. человек. Ведётся замена устаревшего оборудования, а также увеличиваются экологические нормы производства.

На заводе производят аммиак, карбамид и суперфосфат.

По словам Борисова, российская сторона планирует выйти с продукцией предприятия на рынки ближневосточных стран.

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