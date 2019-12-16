СМИ: В США у пассажирского самолёта загорелся двигатель

Самолёт авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Сан-Диего в Чикаго, совершил вынужденную посадку из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что один из пассажиров воздушного судна опубликовал в соцсетях видео инцидента.

По его словам, сначала самолёт начало трясти, как при попадании в зону турбулентности. После этого пассажир посмотрел в окно и увидел «вырывающееся из правого двигателя пламя».

Как заявил официальный представитель авиакомпании, возникла «механическая проблема с одним из двигателей», после чего самолёт благополучно приземлился. Воздушное судно проверят технические специалисты.

Пассажиров доставили в Чикаго на другом самолёте.