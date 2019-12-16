Трамп по телефону поздравил Джонсона с итогами парламентских выборов

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном поздравил его с победой Консервативной партии на досрочных парламентских выборах 12 декабря.

«У премьер-министра состоялся разговор с президентом Трампом, который поздравил его с итогами парламентских выборов», — говорится в сообщении канцелярии британского правительства, которое приводит Sky News.

Джонсон и Трамп отметили важность двусторонних отношений и выразили готовность продолжить тесное сотрудничество в сферах безопасности и торговли, в том числе в рамках обсуждаемого соглашения о свободной торговле.

Ранее Трамп назвал «большой победой» Джонсона итоги выборов в британский парламент.

13 декабря стало известно, что консерваторы получили абсолютное большинство на досрочных выборах в Британии.

Политолог Елена Ананьева в беседе с газетой «Взгляд» выразила мнение, что в Британии будет сформировано однопартийное правительство и 31 января королевство выйдет из Евросоюза.