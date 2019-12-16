Пираты захватили нефтяной танкер Британии по пути из Анголы в Того

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Пираты совершили нападение и захват британского нефтяного танкера Duke, следовавшего из Анголы в Того, сообщили в пресс-службе судовладельца Union Maritime.
Пираты захватили нефтяной танкер Британии по пути из Анголы в Того
  • AFP

«На судно Duke, следовавшее из Луанды (Ангола) в Ломе (Того) с жидким топливом, было совершено нападение и захват. За экипаж Duke отвечает V Ships, и Union Maritime плотно работает с ними и со всеми соответствующими властями, чтобы разрешить ситуацию как можно скорее», — говорится в пресс-релизе.

В Union Maritime подчеркнули, что приоритетом считают безопасность экипажа и пока воздержатся от дальнейших комментариев.

Уточняется, что инцидент произошёл 15 декабря в 07:00 по местному времени.

В ноябре пираты напали на итальянское судно в Мексиканском заливе и открыли стрельбу по экипажу, в результате чего пострадали двое моряков.

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