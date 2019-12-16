В здании посольства Болгарии в Черногории произошёл взрыв

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В Черногории произошёл взрыв на первом этаже офисного здания, где располагается посольство Болгарии. Никто не пострадал, сообщили в болгарском МИД.
В здании посольства Болгарии в Черногории произошёл взрыв
  • Reuters

«Взрыв произошёл в понедельник (16 декабря. — RT) рано утром на первом этаже офисного здания, в котором размещается наше посольство и другие государственные учреждения», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В результате взрыва были разбиты стёкла на фасаде здания, а также окна трёх кабинетов посольства Болгарии.

По факту происшедшего начато расследование.

Ранее суд в Москве приговорил к двум годам колонии экс-депутата Верховной рады за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года.

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