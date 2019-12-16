NYT: США выдворили двух дипломатов из КНР по подозрению в шпионаже

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Соединённые Штаты в тайне выдворили двух дипломатов из Китая в связи с подозрением в шпионаже. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что два сотрудника китайского посольства пытались незаконно проникнуть на военную базу в американском штате Вирджиния.

Одного из дипломатов, как уточняется, подозревают в работе на разведку Китая под дипломатическим прикрытием. Американская сторона считает, что сотрудники китайского посольства пытались выяснить сведения о работе системы безопасности на военной базе.

В сентябре официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Соединённые Штаты выдворяют двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН

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