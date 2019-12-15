Россия и Катар подписали соглашение о координации инвестиций

Фонд Росконгресс и Катарское агентство поощрения подписали соглашение о создании рабочей группы по координации инвестиционной деятельности и обмену информацией по двусторонним проектам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Создание рабочей группы позволит обмениваться информацией по перспективным инвестиционным проектам двух стран, аналитической, статистической и правовой информацией, оказывать взаимную поддержку по выходу компаний на российские и катарские рынки», — сказал председатель правления Росконгресса Александр Стуглев.

По его словам, основной акцент будет делаться на продвижение проектов в банковском и страховом секторах, энергетике, спорте и туризме.

Представитель Катара считает документ важным шагом, который «поможет активизировать совместную работу по воплощению взаимовыгодных инвестиционных проектов» двух стран.