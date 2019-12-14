Французских железнодорожников призвали прервать протесты на Рождество
«Я обращаюсь ко всем железнодорожникам и профсоюзным организациям с призывом объединиться ради граждан Франции в этот период», — цитирует газета Figaro Фанаду.
Он отметил, что Рождество — это время для семейных встреч, когда многие французы хотят навестить своих родных и близких.
По его словам, немалое число людей будет пользоваться общественным транспортом, в том числе железными дорогами.
«Я прошу всех, кто обеспечивает передвижение жителей в стране, подумать над тем, чтобы взять паузу на время праздников», — добавил он.
5 декабря во Франции прошла всеобщая забастовка, организованная профсоюзами.