Французских железнодорожников призвали прервать протесты на Рождество

Глава Французской национальной компании компании железных дорог Жан-Пьер Фанаду призвал рабочих железнодорожников прекратить протестные акции, направленные против пенсионной реформы на время Рождества.

«Я обращаюсь ко всем железнодорожникам и профсоюзным организациям с призывом объединиться ради граждан Франции в этот период», — цитирует газета Figaro Фанаду.

Он отметил, что Рождество — это время для семейных встреч, когда многие французы хотят навестить своих родных и близких.

По его словам, немалое число людей будет пользоваться общественным транспортом, в том числе железными дорогами.

«Я прошу всех, кто обеспечивает передвижение жителей в стране, подумать над тем, чтобы взять паузу на время праздников», — добавил он.

5 декабря во Франции прошла всеобщая забастовка, организованная профсоюзами.