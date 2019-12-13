Помпео пригрозил Ирану «решительным ответом» за атаки на партнёров США

Соединённые Штаты готовы дать Ирану «решительный ответ» на причинение вреда американскому персоналу или иракским партнёрам Вашингтона, заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Мы решительно осуждаем прокси-атаки Ирана, в результате которых на этой неделе были ранены пять иракских солдат возле аэропорта Багдада. Обращаемся к властям Ирана — США дадут решительный ответ, если Иран или подконтрольные ему лица нанесут вред персоналу США или нашим иракским партнёрам», — заявил Помпео в Twitter.

9 декабря сообщалось, что несколько иракских солдат получили ранения в результате ракетной атаки на военную базу недалеко от Багдада.

Также в конце ноября шесть человек стали жертвами трёх взрывов в Багдаде.