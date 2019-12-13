Помпео пригрозил Ирану «решительным ответом» за атаки на партнёров США
«Мы решительно осуждаем прокси-атаки Ирана, в результате которых на этой неделе были ранены пять иракских солдат возле аэропорта Багдада. Обращаемся к властям Ирана — США дадут решительный ответ, если Иран или подконтрольные ему лица нанесут вред персоналу США или нашим иракским партнёрам», — заявил Помпео в Twitter.
9 декабря сообщалось, что несколько иракских солдат получили ранения в результате ракетной атаки на военную базу недалеко от Багдада.
Также в конце ноября шесть человек стали жертвами трёх взрывов в Багдаде.