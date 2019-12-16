Эфир испанского канала прервался программой RT с Пучдемоном

Эфир испанского телеканала «+24», вещающего через сайт RTVE, в четверг, 12 декабря, прервался трансляцией телеканала RT. В это время на RT шло политическое ток-шоу экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа, гостем был бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон.

В ходе интервью Пучдемон среди прочего заявил, что у каталонской проблемы нет иного решения, кроме признания независимости.

«На данный момент все факты за последние 40 лет указывают на то, что такого решения нет, потому что все 40 лет это не было движением за независимость, — и такое решение провалилось. Все факты указывают на это», — сказал он.

Как пишет El Comercio, источник, близкий к RTVE, объяснил сбой в трансляции «хакерским взломом». Отмечается, что сигнал RT передавался в эфире «+24» в течение всего вечера.

«Хакеры взломали испанский канал «+24» и врубили вместо их эфира наш. У нас как раз шло интервью с Пучдемоном, главным по независимости Каталонии. Наш эфир транслировали весь вечер. Мы не знаем, кто это сделал. Честное пионерское. Но красиво, чё», — прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

В январе 2017 года американский канал правительственных трансляций C-SPAN прервался RT. Передача RT перебила выступление конгрессмена Максин Уотерс, которая ранее протестовала против победы Дональда Трампа на выборах президента США, ссылаясь на «вмешательство России». Трансляция длилась около десяти минут.

В C-SPAN заявили, что инцидент был вызван проблемами в маршрутизации. При этом некоторые СМИ и пользователи соцсетей выразили уверенность, что виноваты «российские хакеры».

«Я начинаю верить, что русские хакеры взломали головы всего американского мейнстрима. Уже и сам C-SPAN заявил, что сбой в трансляции — их внутренняя ошибка, а мейнстрим продолжает истерить, что это мы их взломали. У нас в редакции закончился попкорн за этим наблюдать», — прокомментировала обвинения Симоньян.