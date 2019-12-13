В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Inforeactor оценил продление Евросоюзом санкций в адрес России.
В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России
  • РИА Новости

По его мнению, несмотря на уверенность европейцев в крахе российской экономики, с ней всё в порядке. Он отметил, что в Европе это понимают, но продолжают действовать по инерции. 

«Нам нужно заниматься своими внутренними вопросами, решать вопросы развития экономики и вывода её на темпы роста выше мировых, среднемировых. Надо обеспечить рост инвестиций, рост доходов населения. В общем, заниматься своими вопросами, экономикой, социальной сферой и меньше обращать внимание на действия наших партнёров», — заявил Аксаков.

13 декабря глава Евросовета Шарль Мишель официально заявил, что санкции в отношении России продлены Евросоюзом на полгода.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН оценил позицию депутатов бундестага по вопросу санкций против России.

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