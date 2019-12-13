В Совфеде оценили продление санкций ЕС против России

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Член Совета Федерации Александр Бабаков в беседе с Inforeactor прокомментировал решение Евросоюза о продлении антироссийских экономических санкций.
В Совфеде оценили продление санкций ЕС против России
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По его мнению, Европа находится в серьёзной конкурентной борьбе с Россией, поэтому ожидать позитивного развития событий не стоит.

«Значит, уважают, всё правильно делаем, развиваемся, становимся сильнее. И им надо останавливать. Экономическими способами, видимо, не получается, поэтому применяют иные, недопустимые формы», — отметил Бабаков.

Он также добавил, что продление санкций является проявлением слабости Евросоюза.

13 декабря глава Евросовета Шарль Мишель официально заявил, что санкции против России продлены Евросоюзом на полгода.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН оценил позицию депутатов бундестага по вопросу санкций против России.

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