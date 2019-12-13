Эксперт оценила победу партии Джонсона на выборах в Британии

Короткая ссылка
Политолог Елена Ананьева в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала победу консерваторов на выборах в Великобритании.
Эксперт оценила победу партии Джонсона на выборах в Британии
  • Reuters

По её словам, уверенная победа тори означает, что в стране будет сформировано однопартийное правительство и 31 января Британия выйдет из Евросоюза.

«После брексита Соединённому Королевству предстоят переговоры о будущих отношениях с ЕС. Они должны закончиться 31 декабря 2020 года, но обычно такие торги ведутся годами, и успеет ли Великобритания провести их в срок — большой вопрос», — отметила Ананьева.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить