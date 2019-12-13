Эксперт оценила победу партии Джонсона на выборах в Британии

Политолог Елена Ананьева в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала победу консерваторов на выборах в Великобритании.

По её словам, уверенная победа тори означает, что в стране будет сформировано однопартийное правительство и 31 января Британия выйдет из Евросоюза.

«После брексита Соединённому Королевству предстоят переговоры о будущих отношениях с ЕС. Они должны закончиться 31 декабря 2020 года, но обычно такие торги ведутся годами, и успеет ли Великобритания провести их в срок — большой вопрос», — отметила Ананьева.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января.