Эксперт оценила победу партии Джонсона на выборах в Британии
- Reuters
По её словам, уверенная победа тори означает, что в стране будет сформировано однопартийное правительство и 31 января Британия выйдет из Евросоюза.
«После брексита Соединённому Королевству предстоят переговоры о будущих отношениях с ЕС. Они должны закончиться 31 декабря 2020 года, но обычно такие торги ведутся годами, и успеет ли Великобритания провести их в срок — большой вопрос», — отметила Ананьева.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января.