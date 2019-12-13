Боеприпасы найдены в квартире повреждённого взрывом дома в Германии

В квартире пятиэтажного жилого дома в немецком Бланкенбурге, где произошёл взрыв, обнаружены бутылки со сжиженным газом и боеприпасы времён Второй мировой войны. Об этом пишет mdr.de.

Reuters

По предварительным данным, в этой квартире проживал 78-летний мужчина, который скончался. Уточняется, что в результате происшествия пострадали 15 человек, многие их них — серьёзно. Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали не менее 25 человек.