Боеприпасы найдены в квартире повреждённого взрывом дома в Германии

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В квартире пятиэтажного жилого дома в немецком Бланкенбурге, где произошёл взрыв, обнаружены бутылки со сжиженным газом и боеприпасы времён Второй мировой войны. Об этом пишет mdr.de.
Боеприпасы найдены в квартире повреждённого взрывом дома в Германии
  • Reuters

По предварительным данным, в этой квартире проживал 78-летний мужчина, который скончался.

Уточняется, что в результате происшествия пострадали 15 человек, многие их них — серьёзно.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали не менее 25 человек.

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