Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Германии

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Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в немецком Бланкенбурге, ещё 25 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает mdr.de со ссылкой на пожарных.
Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Германии
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Как отмечается, ведутся поиски ещё по меньшей мере одного человека.

Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме в Бланкенбурге произошёл утром 13 декабря, его причина пока неизвестна.

На месте работают спасатели, здание полностью эвакуировано. 

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