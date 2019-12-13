Один человек погиб при взрыве в жилом доме в Германии
Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в немецком Бланкенбурге, ещё 25 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает mdr.de со ссылкой на пожарных.
- @polizei_md
Как отмечается, ведутся поиски ещё по меньшей мере одного человека.
Взрыв в пятиэтажном многоквартирном доме в Бланкенбурге произошёл утром 13 декабря, его причина пока неизвестна.
На месте работают спасатели, здание полностью эвакуировано.
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