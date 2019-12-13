Эксперт оценил заявление Джонсона о брексите

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января.

«Во-первых, мы должны исходить из того, что Джонсон выдерживает свою линию. Ему сейчас важно избирателям, однопартийцам и самому себе доказать, что он твёрдо следует по тому пути, который изначально заявлял. Скорее всего, он будет продолжать движение в сторону того, чтобы 31 января завершить формальный выход Великобритании из Евросоюза», — сказал Оленченко.

Эксперт также обратил внимание, что то время, которое прошло с момента различного рода отсрочек, «англичане использовали в свою пользу».

«Они не будут выходить из ЕС в растерянном и неподготовленном виде. Думаю, к этому готовы и в Евросоюзе, судя по тому, что никаких громких заявлений с их стороны не было. Если все эти элементы соединить вместе, думаю, что 31 января состоится выход Великобритании из Евросоюза», — сказал он.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза к 31 января.