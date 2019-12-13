В Крыму отреагировали на продление санкций ЕС против России
- Reuters
По его словам, «вызывает лишь сожаление, что сила антироссийской инерции столь велика, что лидеры стран Евросоюза не могут её остановить».
«Будем надеяться на то, что это продление состоится в последний, в крайнем случае предпоследний раз», — цитирует РИА Новости Молохова.
Он добавил, что встреча в «нормандском формате наглядно показала, кто выступает за мирное урегулирование всех конфликтов в Европе, а кто валяет дурака».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России продлены Евросоюзом на полгода.