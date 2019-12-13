В Крыму отреагировали на продление санкций ЕС против России

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Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал продление санкций Евросоюза против России.
В Крыму отреагировали на продление санкций ЕС против России
  • Reuters

По его словам, «вызывает лишь сожаление, что сила антироссийской инерции столь велика, что лидеры стран Евросоюза не могут её остановить».

«Будем надеяться на то, что это продление состоится в последний, в крайнем случае предпоследний раз», — цитирует РИА Новости Молохова.

Он добавил, что встреча в «нормандском формате наглядно показала, кто выступает за мирное урегулирование всех конфликтов в Европе, а кто валяет дурака».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России продлены Евросоюзом на полгода.

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