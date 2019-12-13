В Крыму отреагировали на продление санкций ЕС против России

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал продление санкций Евросоюза против России.

По его словам, «вызывает лишь сожаление, что сила антироссийской инерции столь велика, что лидеры стран Евросоюза не могут её остановить».

«Будем надеяться на то, что это продление состоится в последний, в крайнем случае предпоследний раз», — цитирует РИА Новости Молохова.

Он добавил, что встреча в «нормандском формате наглядно показала, кто выступает за мирное урегулирование всех конфликтов в Европе, а кто валяет дурака».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России продлены Евросоюзом на полгода.