В Папуа — Новой Гвинее состоялось торжественное открытие Российского кабинета

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Торжественная церемония открытия Российского кабинета прошла в Папуа — Новой Гвинее (ПНГ) в четверг, 12 декабря, по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщила пресс-служба правительства.
В Папуа — Новой Гвинее состоялось торжественное открытие Российского кабинета
  • ©mikluho-maclay.ru

Отмечается, что одним из исполнителей поручения был Фонд имени Миклухо-Маклая.

В своей приветственной речи потомок и полный тёзка путешественника, директор Фонда Николай Миклухо-Маклай отметил, что подобных мероприятий, знакомящих с Россией, в Папуа — Новой Гвинее не было с XIX века и «сейчас самое время лучше узнавать друг друга».

Поручение об открытии Российского кабинета было дано Медведевым по итогам переговоров с премьер-министром ПНГ в период проведения в городе Порт-Морсби саммита АТЭС в 2018 году.

Добавляется, что создание Российского кабинета на площадке Национальной библиотеки и архива Папуа — Новой Гвинеи — историческое событие, которое фактически возвращает российское присутствие в ПНГ.

Отмечается, что в рамках Российского кабинета пройдут показы российских фильмов, обучение русскому языку, а также ознакомление посетителей с культурой и фольклором России. Работа кабинета направлена на популяризацию русского языка и культуры.

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