Экс-адвокат Трампа попросил сократить ему тюремный срок
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Коэна Роджера Адлера.
Заключённый попросил смягчить наказание в связи с тем, что он сотрудничал со следствием, и поместить его под домашний арест, если это представится возможным.
В марте американский лидер Дональд Трамп заявил, что показания его бывшего адвоката Майкла Коэна на слушаниях в конгрессе в очередной раз подтвердили отсутствие какого-либо сговора с Россией.
В декабре 2018 года Коэна приговорили к трём годам тюремного заключения. Он признал свою вину в банковских аферах, а также в нарушении избирательного законодательства.