Экс-адвокат Трампа попросил сократить ему тюремный срок

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн, находящийся в тюрьме, попросил суд сократить срок его наказания с трёх лет лишения свободы до одного года. По его словам, генпрокурор Уильям Барр и Министерство юстиции заинтересованы в его приговоре.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Коэна Роджера Адлера.

Заключённый попросил смягчить наказание в связи с тем, что он сотрудничал со следствием, и поместить его под домашний арест, если это представится возможным.

В марте американский лидер Дональд Трамп заявил, что показания его бывшего адвоката Майкла Коэна на слушаниях в конгрессе в очередной раз подтвердили отсутствие какого-либо сговора с Россией.

В декабре 2018 года Коэна приговорили к трём годам тюремного заключения. Он признал свою вину в банковских аферах, а также в нарушении избирательного законодательства.