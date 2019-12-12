Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал КНДР воздержаться от новых испытаний ракет.

«Воздержаться от этого — вот мои слова», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, с какими словами бы он обратился к северокорейской стороне в связи с возможным проведением новых ракетных испытаний. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны предоставить возможность и пространство для диалога», — добавил Небензя.

Как уточняет агентство, Пхеньян призвал американскую сторону выработать решение по денуклеаризации и дать КНДР гарантии безопасности до конца года.

После неудавшихся октябрьских переговоров США и КНДР в Швеции северокорейская сторона заявила о провале попыток прийти к согласию, отметив, что американская делегация пришла с «пустыми руками».