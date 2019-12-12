Небензя призвал КНДР воздержаться от новых испытаний ракет

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал КНДР воздержаться от новых испытаний ракет.

«Воздержаться от этого — вот мои слова», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, с какими словами бы он обратился к северокорейской стороне в связи с возможным проведением новых ракетных испытаний. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны предоставить возможность и пространство для диалога», — добавил Небензя.

Как уточняет агентство, Пхеньян призвал американскую сторону выработать решение по денуклеаризации и дать КНДР гарантии безопасности до конца года.

После неудавшихся октябрьских переговоров США и КНДР в Швеции северокорейская сторона заявила о провале попыток прийти к согласию, отметив, что американская делегация пришла с «пустыми руками».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить