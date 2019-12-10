Президент Чехии выразил соболезнования в связи со стрельбой в больнице

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Президент Чехии Милош Земан выразил глубочайшие соболезнования в связи со стрельбой в больнице города Острава. Он также поблагодарил всех, кто помогает.
Президент Чехии выразил соболезнования в связи со стрельбой в больнице
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Об этом сообщает CT24.

По последним данным, в результате стрельбы погибли по меньшей мере шесть человек, ещё двое ранены. Отмечается, что все жертвы — пациенты больницы.

Ранее стало известно, что устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой.

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